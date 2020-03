Voetbalpodcast | ‘Robben was die weken de beste speler van de wereld’

Er is geen actuele sport om te bespreken, maar de historie biedt voldoende onderwerpen om over na te praten. In deze voetbalpodcast bespreekt Hidde van Warmerdam het WK van 2014 met Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels en Mikos Gouka.

Lees hieronder de column die Sjoerd Mossou destijds schreef over Oranjes smaakmaker op het WK 2014: Arjen Robben.

Dankzij Arjen Robben was het elke dag zaterdagochtend

Het moet in Porto Alegre zijn geweest dat ik voor het eerst in de lach schoot om Arjen Robben. Oranje speelde hemeltergend slecht, maar het fijne was: je hoefde alleen maar door je wimpers te kijken.

Want wie selectief keek, een heel klein beetje maar, zag aan alles dat het zaterdagmorgen was. Het was vandaag zaterdagochtend, half negen.

De zon scheen fel in Estadio Beira-Rio, maar toch lag er dauw op het veld. In de kantine rook het naar warme chocomel. Er stonden vaders langs de kant die, om de moed erin te houden, steeds opbeurende dingen riepen. In het weiland verderop graasde een koe.

Quote Uit de kluwen van jongetjes danste een kereltje tevoor­schijn dat heel hard begon te rennen

De jongetjes op het veld, blauworanje tegen geelgroen, ploeterden maar wat raak. De bal deed van alles, maar nooit het goede, omdat al die nerveuze beentjes er maar geen vat op wilden krijgen.

Althans: totdat kleine Arjen de bal kreeg.

Uit de kluwen van jongetjes danste dan een kereltje tevoorschijn dat heel hard begon te rennen, zorgeloos haast, dribbelend zonder ook maar een spoortje van moeite. Als Arjen Robben de bal kreeg, gingen de vaders onbewust op hun tenen staan.

Het verschil was zo absurd, dat je er vanzelf om moest grinniken. U en ik: wij waren op 22 juni 2014 de vaders langs het voetbalveld in Bedum, die allemaal zagen dat er maar één jongetje was dat het aardse ontsteeg.

Quote Arjen Robben voetbalde bijna zes weken lang als een F-je

Arjen Robben voetbalde bijna zes weken lang als een F-je. Zo’n dribbelventje dat je alleen maar de bal hoeft te geven, in de wetenschap dat het vanzelf goed komt. Een wonderkind zoals je die tegenwoordig op YouTube wel eens ziet opduiken, slordig gefilmd op een achterafveldje.

Het enige verschil was: dit was het WK voetbal. Of het nou in Porto Alegre was of in Salvador, in São Paulo of in Brasilia: Robben was niet zomaar de beste, hij was de allerbeste.

Dankzij Arjen Robben was het steeds opnieuw zaterdagochtend, een hele zomer lang.