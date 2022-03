Voetbalpodcast | ‘Veerman kan wel eens de link naar de titel zijn voor PSV’

Wat is er bij Ajax in de hand? Moet Arne Slot zijn basis gaan wijzigen en hoe goed maakt Joey Veerman PSV? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD Voetbalpodcast aan de hand van vier stellingen met Sjoerd Mossou en Mikos Gouka.

Na afloop van de wedstrijd tegen RKC stond er weer een balende Erik ten Hag voor de camera’s. Na de nederlaag bij Go Ahead, won Ajax met moeite thuis van RKC. Worden de Amsterdammers in deze vorm wel kampioen? ,,Het kan wel eens een dubbeltje op zijn kant worden’’, reageert Gouka op de stelling. ,,We hebben het steeds als een incident afgedaan. Maar je kan er toch niet vanuit gaan dat ze nu ongeschonden de laatste negen wedstrijden doorkomen.’’

,,Misschien is het moment wel gekomen om een paar signalen te geven als trainer. Er lopen wel een paar spelers te sjokken soms. Dan moet je misschien kiezen voor een paar andere jongens van iets mindere kwaliteit. Die oplossing is overigens al zo oud als de weg naar Rome’’, zegt Mossou.

Ondertussen lijkt PSV wel op stoom in de eredivisie. Heracles was geen probleem en Joey Veerman weer een van de uitblinkers. ,,Veerman maakt PSV 10% procent beter’’, aldus Sjoerd Mossou. ,,Het is een lukraak percentage hoor, maar dat is wel extraatje qua spel. Bovendien is hij in staat om wedstrijden te beslissen.’ Gouka: ,,Ik vind hem ook nog eens bijzonder grappig. Hij zegt alles in interviews. En hij kan wel eens de link zijn naar de titel.’’

Moeizamer

Feyenoord draait de laatste weken moeizamer. De goals komen minder makkelijk en in plaats van naar plek 2 kijken, moet de ploeg van Slot nu vechten voor plek 3 met AZ. ,,Als de resultaten wegblijven en spelers vanaf de bank bewijzen basisspeler te kunnen zijn, dan komt het moment wel om wat te gaan wisselen. Linssen werkt hard, maar scoort al zeven wedstrijden niet. Dan begint het gemor over een spits. Ik kan me voorstellen dat je als trainer dan nadenkt over Dessers.’’

