Voetbalpodcast | ‘Xavi Simons heeft nog niet de kracht om uit te blinken tegen grote landen’

,,De wedstrijd was wel grotendeels in handen van Kroatië", blikt Mossou terug. ,,Het was wel een interessant elftal wat Ronald Koeman heeft neergezet. In elke linie stonden spelers die nog niet hadden samengesteld. Er waren wat positieve dingen te zien zoals Wieffer.”



,,Xavi Simons speelde als linksbuiten, maar kon zich niet onderscheiden. Een jaartje eredivisie voor Simons is niet gek. Simons is onomstreden één van de beste spelers in de eredivisie, maar je ziet in dit soort interlands tegen een topland dat hij niet de kracht en de macht heeft om uit te blinken. Dat zag je bij wel meer spelers. Malen bijvoorbeeld. En het systeem blijft toch een discussie. Koeman heeft nu drie interlands gespeeld met dit systeem en twee verloren. Als je niets verzint kom je kwalitatief tekort tegen grote landen.”