‘Voetbalstadions moeten nu als de sodemieter vol’

Door Dennis van Bergen



Wanneer FC Twente het vrijdag opneemt tegen FC Groningen en Fortuna Sittard een dag later tegen AZ, zullen de tribunes in Ensche­de en Sittard er niet verlaten uitzien. Het is in elk geval één schamel lichtpuntje in een tijd gedomineerd door het coronavirus. Maar om als profclub te overleven schiet het niet op, maximaal voor een kwart gevulde stadions, stelt Sparta-baas Manfred Laros namens de clubdirecteuren. ,,We willen als betaald voetbal geen ­beroep doen op staatsteun. We willen zélf onze broek ophouden’’, stelt Laros. ,,En dat kan alleen als we voldoende supporters en sponsors kunnen ontvangen. Veilig en verantwoord, uiteraard. Maar bij voorkeur wel snel.’’