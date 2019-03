Voetbalsters Van de Sanden en Dekker terug bij Oranje

Wiegman kan geen beroep doen op de geblesseerde Sisca Folkertsma, Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova. Asleigh Weerden is niet opgeroepen. Folkertsma mist wegens een ernstige knieblessure komende zomer zelfs het WK in Frankrijk. Oranje oefent op 5 april tegen Mexico in het Gelredome. Vier dagen later is Chili de tegenstander in het stadion van AZ.