Volendam loopt uit om promotie naar eredivisie te vieren

Evgeniy Levchenko ziet hoe de geschiede­nis zich herhaalt: ‘Vrijheid is niet vanzelf­spre­kend’

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag staan in Nederland in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Maar voor oud-voetballer Evgeniy Levchenko betekent het momenteel veel meer. Hij spreekt over vrijheid en hoe daar in zijn geboorteland Oekraïne levens voor worden geofferd.

5 mei