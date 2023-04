Volgende ingreep Feyenoord: netten rondom het hele veld bij alle resterende thuisduels

Voetbalpod­cast | ‘Voetbal­lers en trainers moeten we niet laten beslissen of een wedstrijd verder gaat’

Op het programma stond de Klassieker. De derde van dit seizoen. Inzet was een plek in de finale van de KNVB Beker. Ajax won uiteindelijk met 1-2. Maar na afloop ging het, behalve bij John Heitinga, niet over de wedstrijd, maar over het gedrag van supporters in de Kuip. In de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels de avond in Rotterdam.