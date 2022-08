Volgende muitende Ajacied slaat training over; Mohammed Kudus wil naar Everton

In navolging van Antony probeert ook Mohammed Kudus een transfer te forceren bij Ajax. De middenvelder, die zich in de eerste maanden van het seizoen ontpopte tot één van de uitblinkers, sloeg vanmorgen de training over omdat hij wil dat Ajax hem op Deadline Day laat gaan naar Everton.

De 22-jarige Kudus is zijn reserverol in Amsterdam beu. De sierlijke Ghanees was de voorbije maanden één van de smaakmakers bij Ajax. Ook trainer Alfred Schreuder stelde meerdere malen zeer te spreken te zijn over de inbreng van Kudus. De linkspoot, die ook vier duels op rij trefzeker was, belonen met een basisplaats deed de coach niet.

Daar komt bij dat Kudus ziet dat Ajax zich op de laatste dag van de transferperiode probeert te versterken met een rechtsbuiten, hetgeen zijn perspectieven op die positie, dan wel op het middenrif, niet ten goede komt. De Raad van Commissarissen stak vanmorgen een stokje voor de transfer van Lucas Ocampos, ook omdat het orgaan daarvoor meerdere zaakwaarnemers een factuur zag indienen.

Kudus, in 2020 overgenomen van Norsjaelland en de afgelopen twee jaar geteisterd door blessureleed, vindt dat Ajax hem hoe dan ook moet laten gaan naar Everton. Met de Engelse club is Kudus zelf al persoonlijk rond over een meerjarige verbintenis. De spelmaker wil met het oog op het WK meer aan spelen toekomen. Daar had Ajax tot woensdagmiddag geen boodschap aan. Het technisch hart was tot vanmiddag resoluut: Kudus is niet te koop.

De muitende reserve is onderdeel van een soap die op Deadline Day (in Engeland is de markt een dag langer geopend) gaande is in de hoofdstad. Om Schreuder tegemoet te komen voor het vertrek van Antony, wil de clubleiding per se nog een rechtsbuiten aantrekken. Daarvoor was voormalig sterspeler Hakim Ziyech wekenlang in beeld. Ondanks meerdere gesprekken houdt de Chelsea-speler vanwege een flink verschil in vraag en aanbod voor een permanente deal, al dagen geen rekening meer met een terugkeer in de Johan Cruijff Arena.

Of Ocampos, die halsoverkop terugvloog naar Sevilla, dat wel doet, is nog maar de vraag. Florian Grillitsch stoomt zich wel klaar voor een avontuur in Amsterdam. De middenvelder, die eerder met Schreuder bij Hoffenheim werkte, wordt spoedig transfervrij ingelijfd om het middenveld te versterken.