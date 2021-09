Volle stadions in Nederland voelen als bevrijding, al liggen ook excessen op de loer

Massapsycholoog Massapsy­cho­loog vreest het ergste na chaos in stadions: ‘Te veel onopgelos­te problemen in de samenle­ving’

23 september Het ging woensdagavond opnieuw mis in een voetbalstadion. Het duel FC Groningen - Vitesse (0-1) werd tijdelijk gestaakt vanwege wangedrag van fans. Eerder gebeurde dit al bij andere wedstrijden. Is hier sprake van een zorgwekkende trend of berusten de incidenten op toeval? Dat eerste, stelt massapsycholoog Jan Derksen. ,,Mijn voorspelling is dat dit geweld nog veel erger gaat worden.”