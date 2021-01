Volop actie in de Keuken Kampioen Divisie vandaag: dit is het programma

Tobiasen met ‘lelijk eendje’ Almere City op weg naar de Eredivisie: ‘Niveau ligt hoog’

30 december De plannen waren twintig jaar geleden bij de oprichting van FC Omniworld groots. De club uit Almere wilde zo snel als mogelijk doorstoten naar de Eredivisie en er werd door de oprichters zelfs al wat groter gedacht dan dat. Van de grond kwam het eigenlijk nooit. Pas sinds de introductie van een vijfjarenplan in 2016 doet Almere City FC steevast mee in de play-offs voor een plek in de eredivisie, waarbij alleen in 2018 bijna promotie werd bewerkstelligd.