Voor een ommekeer tegen Anderlecht moet alles kloppen bij AZ: ‘Heb geen spijt van invalbeurt Karlsson’

Patrik Walemark moet onder het mes en mist rest van het seizoen bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Patrik Walemark. De Zweedse aanvaller heeft vorige week in de aanloop naar de heenwedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League een spierblessure opgelopen.