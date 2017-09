Voor Eric Gudde zit het avontuur bij Feyenoord er op

Toornstra: Crisis? Nou, we moeten wel winnen van AZ

13:32 Een naderende sportieve crisis. Of is die crisis er zelfs al in Rotterdam-Zuid na vier nederlagen in de laatste vijf wedstrijden? Bij landskampioen Feyenoord weten ze ook wel hoe het werkt. ,,Een crisissfeer, die is er in de kleedkamer in elk geval helemaal niet’’, zegt aanvaller Jean-Paul Boëtius. ,,Ik heb ook het idee dat we mentaal sterk zijn.’’