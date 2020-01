Voor scorende Dumfries valt er weinig te juichen: ‘Doen onszelf tekort’

,,We maakten het onszelf moeilijk’’, mopperde Dumfries voor de camera van FOX Sports. ,,We hebben zoveel kansen gehad in de eerste helft, dan moet je de wedstrijd gelijk dood maken. Naarmate de wedstrijd vorderde gingen we een beetje mee in het vechtvoetbal van VVV. We doen onszelf tekort want we hadden het al lang af moeten maken.’’

In de tweede helft leek PSV na de benutte penalty van VVV verslagen, totdat Dumfries in de tweede minuut van de extra tijd de gelijkmaker binnenkopte. ,,We hadden moeten winnen hier. Dat is zuur. We moeten nu dicht bij elkaar blijven. Het is nu even een bitter pil, maar we zijn het aan onszelf verplicht om door te gaan en beter te gaan voetballen. Je ziet dat we goed aan de wedstrijd beginnen en genoeg kansen creëren. Nu moeten we het nog zien af te maken.”