Voor topper met PSV is kraakhelder wie strategie bij Feyenoord bepaalt: Dick Advocaat

Feyenoord sluit de rijen in aanloop naar kraker tegen PSV

19:06 Eigenlijk had Leroy Fer achter de tafel in de perskamer in het Maasgebouw plaats moeten nemen. Maar het leek Feyenoord toch handiger om in de roerige week aanvoerder Steven Berghuis naar voren te schuiven in aanloop naar de kraker tegen PSV.