Voorbereiding Ajax: meer verloren dan gewonnen

Toch zegt Ten Hag ‘niet ontevreden’ te zijn over het spel van zijn ploeg in die voorbereiding. ,,Met Wolverhampton Wanderers hadden we bijvoorbeeld een tegenstander van Premier League-niveau. Ze waren ook fysiek sterk. Het was een tegenstander die overeenkomsten vertoont met Sturm Graz. Sterk in de omschakeling en sterk in de spelhervattingen. Als we slordig zijn, is het direct gevaarlijk. Ik ben niet tevreden maar ook niet ontevreden.”



Tekst loopt door onder de foto...