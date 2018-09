Voormalig FC Twente-spits El Hamdaoui traint mee met Excelsior

El Hamdaoui debuteerde in 2001 bij Excelsior. Later was hij succesvol bij meerdere clubs, zoals Tottenham Hotspur, AZ, Ajax en Fiorentina. Halverwege vorig seizoen dook hij plotseling op bij FC Twente, dat probeerde degradatie te voorkomen. Door een blessure kwam hij in Enschede echter nauwelijks in actie: hij maakte in zes wedstrijden 214 speelminuten.



,,Maar ik voel me weer lekker en fit en wil graag nog voetballen'', zegt El Hamdaoui nu. ,,Ik ben er natuurlijk nog maar net, maar mijn eerste indruk van de groep bij Excelsior is goed. De club zoekt nog een spits en ik ben er klaar voor.''