Voormalig fysio FC Twente preventief thuis vanwege coronavirus

AMSTERDAM - De gevolgen van het coronavirus zijn inmiddels ook voelbaar bij Ajax. Zo heeft de Amsterdamse club een aantal leden van de technische staf preventief naar huis gestuurd. Een van de stafleden is inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker, meldt De Telegraaf . De 40-jarige inspanningsfysioloog was in het verleden in die functie ook werkzaam bij FC Twente.

Naast Schoenmaker moet ook assistent-trainer Christian Poulsen voorlopig thuis blijven. Ook een van de fysiotherapeuten van de Amsterdammers moet voorlopig preventief thuis blijven. In gesprek met De Telegraaf laat woordvoerder Miel Brinkhuis weten dat als het drietal tot en met donderdag geen klachten heeft, ze de werkzaamheden bij Ajax weer kunnen hervatten.

Thomas Kahlenberg

Vandaag werd bekend dat de Deense oud-international Thomas Kahlenberg het virus afgelopen weekend in Amsterdam heeft opgelopen. De 47-voudig international was afgelopen vrijdag te gast op het verjaardagsfeestje van Poulsen, die sinds dit seizoen de assistent-trainer van Erik ten Hag bij Ajax is. De voormalige middenvelder voelt zich niet ziek en is om die reden nog niet getest op het virus, maar het is vanuit Ajax een preventieve maatregel om hem voorlopig thuis te houden.

Volgens viroloog Ab Osterhaus is het moeilijk te zeggen of de assistent het virus daadwerkelijk krijgt. ,,Dat is van veel factoren afhankelijk. Was Kahlenberg bijvoorbeeld al ziek toen hij op het feestje kwam? Hebben ze elkaar handen gegeven? Hoe dichtbij stonden ze bij elkaar? Hoe groot was de ruimte waarin ze verbleven? Zo lang we dat niet precies weten is het moeilijk om iets over deze situatie te zeggen. Maar het is altijd goed om terughoudend te zijn.”

