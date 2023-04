Voormalig PSV-kampioen Jürgen Locadia gaat weer in een verre competitie voetballen

Tegenval­ler voor Andries Noppert: Oran­je-internatio­nal moet onder het mes en mist mogelijk rest seizoen

Andries Noppert komt mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie voor Heerenveen. De doelman, de nummer 1 onder de lat bij Oranje tijdens het afgelopen WK in Qatar, kampt al ruim twee maanden met liesklachten. Omdat verbetering uitblijft, is nu gekozen voor een operatie.