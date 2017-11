Berghuis klaar om positie Robben in te vullen

Kansen

De rechtsbuiten had naar eigen zeggen 'prima' geslapen. Al spookten de grote kansen die hij gisteren had gemist in de uitwedstrijden tegen ADO Den Haag (2-2) wel door zijn hoofd. ,,Maar ik heb geprobeerd daar zo weinig mogelijk aan te denken. Misschien is het voor alle internationals van Feyenoord wel goed er nu even uit te zijn. We zitten met de club niet in de leukste fase. Iedereen kan nu de gedachten verzetten, de koppies leegmaken en daarna met goede moed en vertrouwen weer terug naar Rotterdam.''