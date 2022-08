Vooruitblik eredivisie | Na een wonderlijk seizoen moet Go Ahead Eagles met René Hake opnieuw beginnen

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles speelt elk thuisduel voor volle tribunes. Sterker nog, voor de wedstrijden in de roemruchtige Adelaarshorst, waar tegenstanders het traditioneel moeilijk hebben, is dit seizoen geen kaart meer te krijgen. Dat is niet zomaar. Het voetbal leeft weer in Deventer, nadat Go Ahead Eagles in het eerste jaar na de promotie bijna een plek in het linkerrijtje afdwong en de halve finale van de beker werd gehaald.

Tegelijkertijd moeten ze in Deventer ook reëel zijn. Want nog zo’n seizoen, dat gaat niet eenvoudig worden. En dat komt niet alleen omdat Kees van Wonderen, de grondlegger van het succes aan de IJssel, is vertrokken naar Heerenveen en eigenaar Alex Kroes, die 60 procent van de aandelen bezat, de club heeft verlaten.

Wat het ook lastig maakt, is dat trainer René Hake, die overkwam van FC Utrecht, vrijwel met een compleet nieuwe selectie aan de slag moet. Zo nam Go Ahead Eagles, gedwongen of niet, afscheid van liefst zestien spelers, onder wie sterkhouders als Luuk Brouwers (FC Utrecht), Inigo Córdoba (Fortuna Sittard) en Andries Noppert (Heerenveen).

Volledig scherm Bobby Adekanye. © Pro Shots / Erik Pasman

Voor Hake was dat geen reden om Go Ahead Eagles te laten lopen. Hij ziet daar juist de uitdaging in. Met de komst van onder andere Finn Stokkers (RKC Waalwijk) en de onberekenbare Bobby Adekanye (Lazio), die prima worden gevoed door nieuwkomer Enric Llansana (Jong Ajax), heeft zijn ploeg in elk geval niet aan goals ingeleverd.

Dat bleek wel in de vele oefenduels, waarin het alleen tegen PAOK Saloniki (0-4) en Standard Luik (1-5) werd weggespeeld. Wedstrijden waarin zelfs de moeilijk scorende Isac Lidberg het net vond.

Aan Hake, die met wedstrijden tegen AZ, PSV en Feyenoord wel een pittige eerste maand heeft, om te bewijzen dat ze in Deventer vorig seizoen niet boven hun stand hebben geleefd. Al weet de oefenmeester dat er niet per se wonderen van hem worden verwacht. Erin blijven, dat is het belangrijkste. Dan is het seizoen meer dan geslaagd.

Speler om op te letten

De speler met de meest opvallende naam is zonder meer Willum Willumsson, de IJslander die overkwam van BATE Borisov. Of anders Aventis Aventisian, de Griek van PAOK Saloniki. Maar let op Bobby Adekanye. Niet de mooiste naam, wel de mooiste cv, met clubs als Ajax, FC Barcelona, Liverpool, PSV en Lazio. En dat moet er een keer uitkomen.

Basisopstelling

De Lange; Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Llansana, Rommens, Adekanye, Berden; Stokkers, Lidberg.