Vooruitblik eredivisie | PSV moet tijdens het in elkaar zetten van een puzzel al top presteren

Natuurlijk zei trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag over PSV dat nu alleen de wedstrijd tegen FC Emmen telt. De realiteit is natuurlijk dat de club midden in een tweestrijd met AS Monaco is verwikkeld, die dit seizoen kleur of een vervelende rand kan geven.



Wint PSV dinsdag van de Monegasken, dan moet de club nog een horde over om de Champions League-groepsfase te bereiken. Verlies betekent een grote teleurstelling, want dan zou direct een rood kruis door een van de doelen voor dit seizoen kunnen. Niet dat PSV daarna in de Europa League geen potten zou kunnen breken, maar de club wil al jaren weer eens bij de top-32 van Europa horen.

Grote veranderingen

PSV moet die ambitie realiseren terwijl de club de transitie van de afgelopen maanden nog volop aan het verwerken is. Zowel in de leiding, technische staf als spelersgroep is sprake geweest van grote veranderingen en dat is een gewenningsproces. Op het veld moet de puzzel nog in elkaar vallen, al is een aantal kernspelers toch al meer dan vier weken bij elkaar.

Titel een must

PSV is de enige club die naast Ajax openlijk uitspreekt dat het kampioenschap een must is en daarmee maken de Eindhovenaren zich weleens kwetsbaar, maar Van Nistelrooij wil daar helemaal niks van weten. Volgens hem hoort voor de titel spelen altijd bij de club en verwacht van hem ook geen uitspraken over het hogere budget van Ajax. Zijn voorganger kan daar, soms tot vervelens toe, op hameren en kon mede daardoor buiten Eindhoven niet altijd op sympathie rekenen.

Over Ajax heen

Schmidt zette wel iets neer waar Van Nistelrooij op kan voortbouwen. Een coherente groep haalde vorig seizoen de tweede plek in de eredivisie en zat net ver achter Ajax. Het doel is niet om het gat te dichten, zo zei technisch directeur John de Jong tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. PSV wil volgens hem over Ajax heen. Dat schept wat het transferbeleid nog wel verwachtingen voor de rest van dit seizoen. Zeker in aanvallend opzicht kan PSV nog wel een extra impuls gebruiken, omdat Noni Madueke recent geblesseerd raakte en er tot de winterstop uit is.

Speler om op te letten

Het was afgelopen week een grote verrassing dat Ismael Saibari bij PSV in de basis startte, tijdens het duel met AS Monaco. Wie ook Jong PSV volgde, kan niet helemaal verrast zijn over de opmars van dit talent. Saibari was vorig seizoen een van de motoren van het beloftenteam en etaleerde op het middenveld veel spelinzicht en zette menig aanval op. Het rendement was nog niet hoog genoeg, maar Van Nistelrooij heeft veel vertrouwen in deze laatbloeier en nam hem mee naar de A-selectie. Daar kan hij dit seizoen weleens onverwacht uitgroeien tot een smaakmaker.

Basisopstelling

Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Til, Veerman; Saibari, De Jong, Gakpo