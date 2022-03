Vormcrisis Heerenveen houdt ook in Tilburg aan na doelpuntloos gelijkspel

Het duel tussen de Tilburgers en Friezen was niet alleen een wedstrijd tussen de nummers 15 en 13 van de eredivisie, het was ook het treffen tussen de twee slechtst presterende ploegen in kalenderjaar 2022. Willem II slaagde er slechts één keer in om dit jaar te winnen, Heerenveen lukte het überhaupt niet om een punt te pakken.



In Tilburg had Heerenveen ook weinig in de melk te brokkelen. De kansen waren in de eerste helft voor de thuisploeg, met een schot van Gorkem Saglam in blessuretijd van de eerste helft als mooiste mogelijkheid. Het afstandsschot leek in de kruising te verdwijnen, maar Erwin Mulder tikte de bal er net op tijd uit. Met 0-0 zochten beide ploegen de kleedkamer op.