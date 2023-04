Vraagtekens na pikante uitspraak John de Wolf: ‘Hoeveel gelovige mensen zijn hierdoor niet gekwetst?’

De boodschap van John de Wolf aan relschoppers in de Kuip, in de onderbreking van de bekerwedstrijd tegen Ajax, was bloedserieus. Maar op sociale media wordt nu massaal de draak gestoken met zijn pikante uitspraak ‘Gebruik je verstand, G*dverredomme’.