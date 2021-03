Vrienden en kleinzoon eren 'God' Cruijff vijf jaar zijn dood met een partijtje waar hij zo van hield

samenvatting Sparta grijpt in laatste minuut blessure­tijd naast derde overwin­ning op rij

21 maart Sparta had de zege al nagenoeg binnen tegen Heracles. Maar in de slotfase zorgde Rai Vloet ervoor dat de Tukkers alsnog een punt overhielden aan het povere duel dat eindigde in 1-1.