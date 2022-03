Vriendin van David Neres woest op Ajax: 'Wat een bullshit, ze gaven helemaal niets om hem'

David Neres verruilde Ajax half januari voor Sjachtar Donetsk, maar zat dagenlang vast in een hotel in Kiev toen Oekraïne door Russische militairen werd aangevallen. Volgens Ten Hag heeft de club hem hulp aangeboden, maar Neres’ vriendin Kira Winona schrijft op Instagram dat daar nooit sprake van is geweest. ,,Wat een bullshit-verhaal.”

Ten Hag, die vooruitblikte op de halve finale van de beker van Ajax tegen AZ, merkte dat vooral Antony zwaar van slag was. De 22-jarige Braziliaan trok veel op met Neres (24), die hem Amsterdam leerde kennen. ,,Antony heeft zeker een aantal dagen heel erg last van de situatie met Neres gehad”, verklaarde de trainer van Ajax. ,,Hij vond het heel erg moeilijk hoe hij daarmee om moest gaan. Hij was heel erg bezorgd. Dat lijkt me ook normaal als je zo’n broederband hebt, dat je die angsten deelt.”

Ajax kreeg zaterdag te horen dat Neres samen met andere Braziliaanse ploeggenoten veilig uit Kiev was vertrokken en vanuit Roemenië op weg naar Brazilië was. ,,Via de spelers is er contact geweest met David”, zei Ten Hag. ,,David heeft zelf contact gehad met ons teammanagement. Natuurlijk zijn we betrokken en hebben we meegeleefd. We zijn heel erg blij dat hij uit die oorlogssituatie vertrokken is en dat hij en zijn gezin weer veilig zijn.”

Kira Winona, de Duitse vriendin van Neres, laat via Instagram weten dat er nooit contact is geweest tussen de club en de Braziliaanse aanvaller. ,,Wat een bullshit-verhaal. Ajax gaf helemaal niets om David! Ze hebben nooit gevraagd of hij in orde was. We vroegen de club om hulp en we kregen te horen dat het hun zaken niet waren. Dat is hoe Ajax omgaat met een ex-speler die een paar weken eerder nog voor de club speelde. Schaam je! En voor degene die het artikel heeft geschreven, pas je verhaal aan.”

Neres kwam in januari 2017 vanuit zijn geboortestad São Paulo naar Ajax en kreeg later dat jaar een relatie met Kira Winona. Op 14 juli 2020 kregen ze samen een kind. Neres was de afgelopen weken nog alleen in Oekraïne, maar is nu dus weer veilig bij zijn vriendin en kind. Neres kwam in vijf jaar tijd bij Ajax tot 47 goals en 41 assists in 180 wedstrijden. Een officiële wedstrijd voor Sjachtar speelde hij nog niet, wel een aantal oefenduels.

