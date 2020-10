Vrouw Lex Immers belandde in ziekenhuis door corona bij NAC: ‘Ze legde bijna het loodje’

Gehavend PSV onderuit in Arnhem na cruciale VAR-beslissing in blessure­tijd

25 oktober PSV heeft na een cruciale VAR-beslissing in blessuretijd met 2-1 verloren van Vitesse. PSV kreeg diep in blessuretijd een penalty van arbiter Bas Nijhuis, maar VAR Danny Makkelie greep in. PSV kreeg tóch geen penalty en Vitesse won van de Eindhovenaren.