Vrouwen FC Twente ondanks thuisnederlaag naar achtste finales CL

De Hongaarse Bernadett Zagor maakte in de zesde minuut al de intenties van de bezoekers duidelijk door de 0-1 te maken. Twee minuten later was het echter al gelijk via Fenna Kalma, die in de eerste wedstrijd ook al drie keer trefzeker was. Maria Mikolajova bracht St. Pölten kort na rust opnieuw op voorsprong, maar Twente zorgde ervoor dat die voorsprong niet werd uitgebreid.



Titelhouder Olympique Lyonnais vernederde over twee duels het Russische Ryazan VDV. Na de 9-0 in Rusland werd het 7-0 in Lyon. Het VfL Wolfsburg van international Dominique Bloodworth deed het na de eerdere 10-0-zege tegen KFF Mitrovica uit Kosovo nu relatief rustig aan: 5-0.



Bayern München, waar Lineth Beerensteyn inviel, kwam goed weg tegen het Kopparbergs/Göteborg van keeper Loes Geurts. Bayern had in Zweden met 2-1 gewonnen en verloor in München met 1-0. Op basis van uitdoelpunten bekeren de Duitse voetbalsters toch verder. Stefanie van der Gragt won met FC Barcelona over twee duels van Juventus: 2-0 en 2-1.



De loting voor de achtste finales is maandag in Nyon.