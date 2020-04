‘Vrouwenvoetbal gaat deze crisis zeker ook voelen’

Door Daniël Dwarswaard



Sjaak Polak, trainer van ADO Den Haag vrouwen, is heel de dag aan het bellen. Trainingsschema’s overleggen, praten met zijn speelsters, zorgen dat zij zich ondanks alles een beetje op hun gemak voelen. ADO had zich in een theoretisch geval nog kunnen plaatsten voor de kampioenspoule van de eredivisie. De kwartfinale van de beker stond ook nog op de rol. Maar de toekomst over het uitspelen van die competities is ongewis. Natuurlijk benadrukt ook Polak, oud-speler van onder meer ADO, Sparta en FC Twente, dat voetbal in tijden van een gezondheidscrisis bijzaak is. ,,Laten we ons vooral druk maken om al die zieke mensen. Angstaanjagend is het.’’