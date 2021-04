VVV in degradatiestrijd op bezoek bij Sparta

Schmidt hoopt dat PSV ook op het veld een mooi eerbetoon aan ‘Skiete Willy’ kan geven

23 april PSV heeft zich goed voor kunnen bereiden op het thuisduel met FC Groningen van zaterdagavond, zegt trainer Roger Schmidt. Een paar spelers was wat ziek, maar is inmiddels weer bij de groep aangesloten. De coach van PSV hoopt dat zijn ploeg in staat is om het publiek te verwennen én de deze week overleden PSV-icoon Willy van der Kuijlen ook op het veld een waardig eerbetoon te geven.