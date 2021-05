VVV in pijnlijk rijtje, kan Feyenoord dramatische cijfers tegen Ajax opvijzelen?

Sparta - Vitesse (vanavond, 20.00 uur)

• Sparta-Vitesse is een strijd tussen twee clubs met een grote geschiedenis. Het zijn de twee oudste nog bestaande clubs binnen het Nederlands betaald voetbal.

• Sparta won slechts twee van de afgelopen 29 eredivisiewedstrijden tegen Vitesse. Een opsteker voor de Rotterdammers is dat één van die overwinningen de laatste ontmoeting was. In 2019 won Sparta met 2-0 van de Arnhemmers.

• Geen enkele speler in de competitie schoot dit seizoen vaker op goal dan Oussama Tanane. De aanvaller van Vitesse probeerde het al 110 keer. Slechts zeven keer leverde dit een doelpunt op. Zijn scoringspercentage van 6% is het laagste van alle eredivisiespelers die minimaal drie keer scoorden.

Volledig scherm Opstelling Vitesse. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media

FC Twente - Heracles Almelo (zaterdag, 16.30 uur)

• Twente is niet bepaald in bloedvorm. Van de laatste 16 wedstrijden in de eredivisie wonnen de Tukkers er slechts één. De afgelopen vier duels werden bovendien allemaal verloren.

• Twente kan een negatief clubrecord verbreken als het niet van Heracles wint. Dit zou het 12de thuisduel op rij in de competitie zijn zonder overwinning. Dat kwam in de 56 jaar dat de club bestaat nog nooit voor.

• Rai Vloet schiet de laatste weken met scherp. De spits van Heracles maakte de afgelopen acht speelrondes zeven doelpunten. Geen enkele speler in de eredivisie scoorde in die periode vaker dan Rai Vloet.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media

SC Heerenveen - FC Utrecht (zaterdag, 18.45 uur)

• Heerenveen kan al jaren niet meer winnen van FC Utrecht. De club uit de Domstad is de laatste tien eredivisie-duels ongeslagen tegen de Friezen. Vijf keer werd er gewonnen en vijf keer was een gelijkspel de eindstand.

• Heerenveen is dit jaar zwaar afhankelijk van de twee Veermannen. Henk en Joey Veerman waren dit seizoen betrokken bij 28 van de 41 gemaakte doelpunten. De vier wedstrijden dat de naamgenoten allebei niet speelden, leverden slechts twee punten op.

• FC Utrecht presteert dit seizoen beter buiten de eigen Galgenwaard. 26 punten werden behaald in uitwedstrijden, tegenover 24 punten in thuiswedstrijden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © DPG Media

AZ - Fortuna Sittard (zaterdag, 20.00 uur)

• Eerder dit seizoen speelden Fortuna en AZ een bizarre wedstrijd. In Sittard kwam de thuisploeg op 1-0 voor. Vervolgens maakte AZ er drie en stond het comfortabel op voorsprong. Toch was dit niet genoeg, want in de 80ste minuut werd het 2-3 en in de 96ste minuut maakte Zian Flemming nog de gelijkmaker.

• AZ pakte dit seizoen al zes keer een rode kaart. Dit is het hoogste aantal van de eredivisie. Sinds het seizoen 2012/2013 werd AZ nooit zo vaak bestraft als dit seizoen. Dat jaar werd acht keer een Alkmaarse speler van het veld gestuurd.

• Fortuna Sittard staat met Sparta op een gedeelde negende plaats in de competitie. De laatste keer dat de Limburgse club in het linkerrijtje eindigde, was in 1998. Fortuna werd toen, onder leiding van Bert van Marwijk zevende.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © DPG Media

VVV - RKC Waalwijk (zaterdag, 21.00 uur)

• RKC heeft in alle competities pas één keer gewonnen op bezoek bij VVV. Van de 14 gespeelde wedstrijden won VVV er tien en vier keer werd er gelijkgespeeld. De enige overwinning van RKC stamt uit 1994.

• VVV verloor zijn laatste 12 eredivisiewedstrijden. Dit is een negatief clubrecord voor de Limburgers. Wereldwijd zijn er slechts twee clubs op hoogste niveau met een langere reeks competitienederlagen. Dit zijn Athletic uit Malta en 3FB Toliara uit Madagascar met 14 verliespartijen op rij.

• Wellicht is RKC de ideale tegenstander om de slechte vorm te doorbreken. De Waalwijkers wonnen nul van de afgelopen tien uitwedstrijden in de eredivisie. Ze verloren zes keer en speelden vier keer gelijk.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV-Venlo. © DPG Media

FC Emmen - FC Groningen (zondag, 12.15 uur)

• FC Emmen kan de eerste club ooit worden die na de eerste 22 wedstrijden niet gewonnen te hebben, degradatie weet te voorkomen. Emmen begon dramatisch aan dit seizoen. Het verloor 16 keer en speelde zes keer gelijk, voordat de eerste overwinning gevierd kon worden. Sindsdien is Emmen echter in grootse vorm. Emmen won vijf van de laatste negen wedstrijden en staat inmiddels op plek 16.

• Emmen is de enige club in de eredivisie waarbij geen enkele invaller gescoord heeft. De laatste club die een heel seizoen zonder goals van wisselspelers meemaakte was Willem II in 2015/2016.

• FC Groningen is de enige club die dit seizoen nog geen enkele penalty kreeg. De laatste keer dat Groningen van 11 meter mocht aanleggen, was op 8 februari 2020.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © DPG Media

Feyenoord - Ajax (zondag, 14.30 uur)

• Van de laatste 35 Klassiekers in alle competities won Feyenoord er maar drie. Feyenoord-fans kunnen zich vasthouden aan het feit dat deze overwinningen wél allemaal in de eigen Kuip plaatsvonden.

• Eén van die overwinningen was de laatste editie van Feyenoord - Ajax in competitieverband. Op 27 januari 2019 won Feyenoord met 6-2. De grote man was Robin van Persie met twee doelpunten. Het was de grootste nederlaag van Ajax dat seizoen.

• De laatste acht doelpunten in de Klassieker werden door Ajax gemaakt. De Amsterdammers wonnen achtereenvolgens met 0-3, 4-0 en 1-0 van hun aartsrivaal. Ajax maakte bovendien in 56 van de laatste 57 eredivisiewedstrijden tegen Feyenoord minstens één goal.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media

PEC Zwolle - ADO Den Haag

• ADO Den Haag is de favoriete tegenstander van PEC in de eredivisie. Zwolle won al 14 keer van ADO en die cijfers kan het tegen geen enkele andere club overleggen.

• Rav van den Berg maakte vorige week op zestienjarige leeftijd zijn eredivisiedebuut voor PEC. Hij is daarmee de jongste debutant in de competitie sinds zijn broer Sepp dat voor dezelfde club deed. Sepp en Rav zijn de enige broers in de geschiedenis die allebei al op hun zestiende speelminuten maakten.

• ADO Den Haag staat met de rug tegen de muur. Bij een gelijkspel of verliespartij is degradatie uit de eredivisie mogelijk voor de club uit de Hofstad. Trainer Ruud Brood kan de zevende trainer ooit worden die bij drie verschillende clubs degradeert. Eerder deed hij dit al met RKC in 2010 en NAC in 2019.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © DPG Media

Willem II - PSV

• Willem II doet het de laatste jaren goed tegen PSV in eigen huis. Van de afgelopen vijf wedstrijden won het twee keer en twee keer werd het een gelijkspel. Eén van die overwinningen van Willem II was de 5-0 op 10 maart 2018. Dit was de grootste eredivisie-nederlaag van PSV in meer dan 53 jaar.

• Willem II heeft dit seizoen moeite met het vasthouden van een voorsprong. De Tilburgers verspeelden al 20 punten nadat ze de leiding hadden genomen. Geen enkele club liet meer punten liggen na een goede start.

• Donyell Malen is een meerdere opzichten de belangrijkste speler van PSV. Malen staat met zes openingsdoelpunten gedeeld eerste van de eredivisie en alleen Giakoumakis maakte dit seizoen meer doelpunten dan Malen (17). Van deze 17 goals kwamen er 15 uit open spel. Geen enkele andere speler maakte meer dan 13 goals uit open spel.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media