VVV kent weinig problemen met Almere City en bekert door

Kirschbaum werd in de tiende minuut verrast toen een vrije trap via Thomas Verheydt en verdediger Roy Gelmi van richting werd veranderd. Via Van Crooy deed VVV in de 33ste minuut wat terug, waarna Arias op slag van rust met zijn hoofd voor de 1-2 zorgde. Vlak na rust maakte Evert Linthorst met een intikker de 1-3 en was de wedstrijd gespeeld. Hoewel Verheydt nog een grote kans kreeg om in een overtalsituatie de aansluitingstreffer te maken, had de spits zijn vizier niet op scherp en maakte Arias aan de overkant even later zijn tweede van de avond.



,,We hebben goed gevoetbald. Veel kansen gecreëerd en achterin stond het goed. We hielden de druk er goed op en dat resulteerde in een overwinning. We hadden wel meer van Almere City verwacht”, zei aanvoerder Danny Post na afloop bij FOX Sports. ,,We begonnen goed”, legt Ryan Koolwijk uit, de aanvoerder van Almere City. ,,We deden mee aan hun spelletje en dat moesten we niet doen. Vooral door die lange ballen op Arias kwamen we vaak in de problemen. In het veld is het lastig om het bij te sturen. Eigenlijk heb ik het gevoel dat ik heel de wedstrijd achter de feiten heb aangelopen.”