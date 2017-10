VVV knikkert zwalkend Utrecht uit beker

Lennart Thy profiteerde al in de tweede minuut optimaal van geschutter in de Utrechtse defensie. Een kwartiertje later zat VVV helemaal op rozen toen Torino Hunt de 2-0 aantekende.

Utrecht wilde zich in het bekertoernooi revancheren voor een matige achterliggende maand, inclusief dikke nederlagen bij Twente (4-0), tegen PSV (1-7) en AZ (3-0). Maar op de Limburgse kunstsprieten waren de Utrechters andermaal geen schim van de ploeg die afgelopen zomer nog zoveel indruk maakte in Europa. Door Lech Poznan te verslaan en hetzelfde kunstje bijna te evenaren tegen Zenit Sint Petersburg. Nu is er van die met bravoure voetballende ploeg niets over.