VVV lacht om uitspraken Janmaat: zou ADO-verdediger nu toch wakker liggen van Giakoumakis?

Na de 1-4 zege in Den Haag reageerde VVV met een pesterig tweetje op de uitspraken die Janmaat voor het duel op deze site had gedaan. ,,Ik ben niet nerveus voor mijn duels met hem”, sprak de bij ADO teruggekeerde routinier over Giakoumakis. ,,Hij scoort makkelijk en we zullen scherp moeten zijn, maar we moeten niet wakker gaan liggen voor de spits van VVV.”