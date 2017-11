VVV-Venlo neemt De Koel in eigen beheer

VVV-Venlo en de gemeente Venlo zijn tot een akkoord gekomen over de aankoop van gronden en gebouwen rond stadion De Koel. Dat betekent volgens de Limburgse eredivisieclub dat de gewenste vernieuwbouw van de accommodatie een stuk dichterbij is gekomen.

Algemeen directeur Marco Bogers van VVV-Venlo reageerde verheugd. ,,Dit is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de club. We krijgen nu de mogelijkheid om het stadion op peil te brengen.''

Ook voorzitter Hai Berden was dolblij met de overeenkomst. ,,Fantastisch. Het is dringend noodzakelijk dat we het stadion gaan aanpassen aan de eisen van deze tijd. De supporters en sponsors verdienen meer comfort dan ze nu hebben.''