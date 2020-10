VVV-Venlo wendt na rust nieuwe flater af en bereikt tweede ronde

Toch waren het de Brabantse bezoekers die in Limburg als eerste tot scoren kwamen, vijf minuten nadat VVV-spits Georgios Giakoumakis de lat had geraakt. Doelman Delano van Crooij liet een voorzet los en zo kon Romano Postema binnentikken: 0-1 bij de onderbreking.



Na rust hadden de Venlonaren de achterstand in drie minuten omgedraaid in een 2-1 voorsprong, via achtereenvolgens Giakoumakis (57') en Jafar Arias (60'). Die laatste stond nog geen minuut in het veld, toen hij het net al gevonden had. Vanaf de stip maakte Giakoumakis er een kwartier later ook nog 3-1 van, maar het was spits Postema die FC Den Bosch met zijn tweede van de avond weer terug in de wedstrijd hielp. Via Tobias Pachonik stelde VVV in de slotfase weer orde op zaken: 4-2.