Waar ligt de toekomst van de Ajax-smaakmakers?

Door Daniël Dwarswaard



Frenkie de Jong nam afgelopen zondag eigenlijk al afscheid van het publiek. De harde kern achter het doel zong ritmisch zijn naam. Frenkie zwaaide op zijn Frenkies. Niet met moeilijke gebaren, maar gewoon vrolijk twee handen in de lucht en zwaaien maar. Zijn adieu had met een finale van de Champions League nóg mooier kunnen zijn, maar nu is het ook af. Met de 34ste landstitel van Ajax en als extraatje ook nog eens de beker.



De Jong vertrekt met opgeheven hoofd richting zijn grote avontuur bij FC Barcelona. Hij weet al maanden waar zijn veelbelovende voetballeven verder gaat. Voor anderen in deze memorabele selectie Ajacieden komt De Keuze nu. Nu de prijzen binnen zijn en de blik op de toekomst kan. Simpel gezegd: nu gaat het individuele belang even voor ten opzicht van het teambelang. Zoals dat de afgelopen maanden juist andersom was.