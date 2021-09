Waar loert gevaar en waar niet bij Feyenoord? Van Hanegem waarschuwt Slot voor backs

Zorgen

De backs

Clubicoon Willem van Hanegem stipte het onlangs al aan. De backs van Feyenoord zijn belangrijk, maar Tyrell Malacia is na zijn vuurdoop in Oranje teruggevallen en de rentree van Lutsharel Geertruida in de basis verliep tegen NEC nog stroef. De laatste is er pas net weer bij na lang blessureleed en bovendien staat eerste keus Marcus Pedersen alweer te trappelen.