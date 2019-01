Waarom Alexander Isak voor Willem II een speler van de buitencategorie is

Alexander Isak (19) werd al eens vergeleken met Zlatan Ibrahimovic, maar wie is die kersverse Willem II-aanwinst eigenlijk? Vijf bijzonderheden over het Zweedse supertalent.

Scoren bij debuut

Alexander Isak is pas 16 jaar oud als hij debuteert voor AIK Solna. In de 6-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Tenhult maakt hij het laatste doelpunt. Een paar weken later luistert hij zijn competitiedebuut op met een goal. Met zo’n spetterende binnenkomer in Zweden dringt al snel de gelijkenis op met Zlatan Ibrahimovic. Zeker omdat Isak als 16-jarige in zijn eerste seizoen in de Allsvenskan al tot tien doelpunten komt.

Jongste doelpuntenmaker Zweden

Door zijn goede prestaties komt Isak al rap in beeld bij het Zweedse elftal. Bondscoach Janne Andersson laat hem op 17-jarige leeftijd debuteren in het met 1-2 verloren oefenduel met Ivoorkust. De jonge spits komt niet tot scoren, maar vier dagen later is het tegen Slowakije wél raak. In de met 6-0 gewonnen oefeninterland maakt hij de openingsgoal, waardoor hij met 17 jaar en 113 dagen de jongste doelpuntenmaker in het Zweedse nationale team is. Hij gumt daarmee het record uit 1912 van Erik Dahlstrom die 18 jaar en 1 dag uit de boeken.

Geen Real Madrid, maar Borussia Dortmund

Al die prestaties wekken de interesse van grote internationale clubs. Isak lijkt aanvankelijk naar Real Madrid te verkassen en gaat daar ook op gesprek. Op het laatste moment laat hij zijn gevoel spreken en kiest de Zweed met Eritrese roots toch voor Borussia Dortmund. De Duisters betalen circa negen miljoen euro aan AIK Solna. Het is nog altijd de grootste transfer ooit van een Zweedse club. Zijn voorganger? Ibrahimovic, die in 2001 voor circa 8,6 miljoen euro Malmö FF voor Ajax verruilt.

Nauwelijks speeltijd bij Dortmund

Isak komt in zijn eerste volledige seizoen in Duitsland nog tot twaalf officiële wedstrijden, maar als Lucien Favre in 2018 op de bank komt te zitten als trainer van Dortmund verandert zijn perspectief. Hij werkt voornamelijk zijn wedstrijden in het tweede team af. In elf wedstrijden maakte de Zweed vijf goals en twee assists.

Debuut bij Willem II

Dat neemt niet weg dat Isak als een enorm talent bekendstaat, hij is ook nog altijd pas 19 jaar oud. Bij zijn debuut tegen FC Utrecht laat hij de voetballiefhebber meerdere keren smullen. Met flitsende acties verraadt hij waarom Dortmund ooit negen miljoen euro voor hem betaalde. De Tilburgers huren hem tot het einde van het seizoen van de Duitsers. Mogelijk hebben we er, zeker voor een half jaar, wéér een pareltje bij op de Nederlandse velden.