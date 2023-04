Nederland­se clubs tussen tafellaken en servet: ‘UEFA past principe toe van omgekeerde solidari­teit’

Het Europese topvoetbal zoals we dat kennen, gaat in de komende jaren onvermijdelijk veranderen. Maar welke kant gaat het op? In de serie ‘Oliesjeiks en Super Leagues’ schetst deze site de gevaren én de kansen, deze keer over het verbeten gevecht van de Nederlandse (top)clubs om aan te blijven haken.