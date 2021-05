Waarom de terugkeer van mondiaal fenomeen Robben de hiërarchie bij Oranje op zijn kop kan zetten

Video Eran en Shay Zahavi reageren op overval: ‘Mentaal tijd nodig om dit te verwerken’

10 mei Eran Zahavi en zijn echtgenote Shay hebben vanmorgen allebei via Instagram een reactie gegeven op de schokkende gebeurtenissen van zondagmiddag. De Israëlische spits van PSV was van huis omdat hij met zijn club moest voetballen tegen Willem II. PSV heeft in overleg met de politie en de autoriteiten gekeken naar de veiligheid van Zahavi. De club wilde niet zeggen of en hoe de spits nu wordt beveiligd.