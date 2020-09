Waarom er voor topfavoriet Ajax nog zat beren op de weg liggen

Oefenen zegt weinig

Dat niet te veel waarde aan de resultaten in de voorbereiding moet worden gehecht, heeft Ajax de afgelopen jaren zelf ondervonden. Vier jaar geleden begon trainer Peter Bosz met een nederlaag tegen de Oostenrijkse eerstedivisionist Liefering en een gelijkspel tegen de amateurs van AFC, om zich driekwart jaar later terug te vinden in de Europa League-finale. En wie Ajax meer oefenduels zag verliezen dan winnen in de bouwvak van 2018, had je doorverwezen naar een psycholoog als je toen had beweerd dat dat team tellen verwijderd zou raken van de grootste Europese clubfinale. Vorig jaar ging de generale repetitie tegen Panathinaikos verloren, waarna Ajax vijftien eredivisieduels op rij ongeslagen bleef.