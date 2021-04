Waarom Erik ten Hag Ajax (vooralsnog) trouw blijft

Een dag voor het gelijkspel tegen FC Utrecht liet Ten Hag al doorschemeren open te staan voor een contractverlenging bij Ajax. De coach wekte alleen de indruk daar totaal niet mee bezig te zijn en dat zijn toekomst, of die nou bij Ajax of elders lag, een zorg voor na de titelstrijd zou zijn.



Als Ten Hag er zelf al niet over in conclaaf was met voetbaldirecteur Marc Overmars, dan deed zijn zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior dat wel. Uitgerekend nu zijn naam niet alleen op de lijstjes prijkte maar buitenlandse clubs (Borussia Mönchengladbach en Tottenham Hotspur) ook toenadering zochten, committeert hij zich aan Ajax. ,,Ik zeg niet dat vertrekken niet had gekund, maar ik weet met welke mensen ik werk, welke doelen we hebben en hoe we daar kunnen komen. Ergens komen is één. Ergens blijven is twee.”