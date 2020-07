Waarom Feyenoord niet wekelijks op corona test

Door Dennis van Bergen



,,Onze dokter Casper van Eijck heeft zo zijn eigen ideeën over het testen op corona. En volgens Casper heeft het alleen zin om spelers daadwerkelijk te testen wanneer zij klachten ondervinden. Daarvan is voorlopig geen sprake. Alle spelers voelen zich goed.” Dit zei Dick Advocaat afgelopen maandag, kort nadat hij de eerste training van Feyenoord had geleid in het nieuwe seizoen. Het was een opmerking die tot nogal wat verbazing leidde in de voetbalwereld, juist nu het coronavirus vroeger dan door virologen voorspeld aan een opmars bezig is. Hoe zit dat?

Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon weerspreekt dat de Rotterdamse club niet test op het coronavirus. Hij spreekt van ‘zeer laagdrempelig testen, niet dagelijks of wekelijks’. ,,Op dit moment doen we dit niet omdat uitslagen slechts kortstondig zekerheid geven”, stelt hij in een schriftelijke reactie. ,,Je kunt vandaag negatief worden getest, maar morgen ergens corona oplopen. Daarnaast zijn de testen bedoeld voor ernstige zieke patiënten of personen met lichte klachten en zijn met name de snel-testen maar zeer beperkt nog aanwezig.”



In de protocollen van de KNVB staat dat spelers zich tenminste eens per week moeten laten testen. Maar die voorschriften zijn niet in cement gegoten. De verplichting geldt pas wanneer (oefen)wedstrijden gespeeld gaan worden, in het geval van Feyenoord is dat op 9 augustus tegen Sparta. Pas een etmaal voorafgaand aan zo’n duel moeten spelers volgens de KNVB-richtlijnen zijn getest. Vanaf twee weken voor de start van de competitie geldt vervolgens dat ‘spelers, stafleden en ondersteunend personeel structureel en pro-actief getest moeten worden’. In die zin doet Feyenoord nu dus niets verkeerd.

Niettemin: veel andere eredivisieclubs testen al wél wekelijks. Dankzij die testen konden bij onder meer Willem II, Vitesse (bij beide clubs bleek een speler besmet) en ADO Den Haag (waar een speler en een staflid het coronavirus onder de leden hadden) in een vroeg stadium maatregelen worden genomen. De betrokken werknemers, die allen geen klachten hadden, gingen er voor twee weken in quarantaine. Ook bij Sparta, waar vooralsnog geen besmettingen zijn ontdekt, wordt wekelijks getest. Daarover zegt technisch directeur Henk van Stee. ,,We doen dat om twee redenen. Eén: je voorkomt er mogelijk een grote besmetting mee in je selectie. En twee: een negatieve test zorgt ook voor een stukje geruststelling.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Namens Feyenoord benadrukt Salomon op zijn beurt dat in de Kuip wel degelijk rekening gehouden wordt met het virus. ,,Dat wij bij de club op dit moment alleen laagdrempelig testen, betekent nadrukkelijk niet dat Feyenoord de spelers niet goed/nauwlettend in de gaten houdt of corona onderschat. Verschillende spelers zijn inmiddels al getest. Daarnaast vullen, naast dat op het trainingscomplex alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, de spelers altijd al op dagelijkse basis voorafgaand aan de training een formulier in. Daarop kunnen ze aangeven hoe ze er voor hun gevoel die dag mentaal en fysiek voorstaan.”

Salomon vervolgt: ,,Van Eijck heeft deze week op de dag van de eerste training de selectie langdurig toegesproken, waarbij hij heeft aangegeven hoe voorzichtig ze moeten zijn en wat ze allemaal kunnen en moeten doen om de kans om besmet te worden zo klein mogelijk te houden. Bij geringe klachten blijven zij thuis of komen ze naar het ErasmusMC om getest te worden en gaan niet naar de training.”