Waarom Feyenoord op Het Kasteel moet vrezen voor het Pogba-effect

VideoAls Feyenoord in de race wil blijven voor het landskampioenschap, is een zege op Sparta vanmiddag zeer welkom. Maar een zekerheidje is het allerminst voor de club van Zuid, winnen in West. Integendeel.

In Spangen denken ze nog geregeld terug aan 5 maart 2017, de dag dat Sparta dankzij een doelpunt van Mathias Pogba met 1-0 won van Feyenoord. Natuurlijk, de club van West versloeg de buurman van Zuid wel vaker op Het Kasteel. Van de vier meest recente edities zelfs driemaal. De bewuste aflevering van bijna drie jaar geleden vatte de essentie van de ultieme derby niettemin het meest treffend samen. Op die winterdag bewees Sparta bij uitstek dat, veel vaker nog dan de beste, de meest gemotiveerde ploeg de zege pakt.

Dankzij Pogba dus, ‘de broer van’ inderdaad. Maar in Spangen vooral de man van wie supporters tot dan toe vermoedden dat Sparta per ongeluk een glazenwasser had aangetrokken. Of een magazijnbediende. Het type Jhon van Beukering was hij, alleen dan iets minder wendbaar. Met zijn goal tegen Feyenoord, goed beschouwd zijn enige noemenswaardige wapenfeit in het rood/wit, onderstreepte Pogba het gevoel dat in Rotterdam-West de laatste jaren steeds nadrukkelijker is gaan leven voorafgaand aan Feyenoord-thuis: een gevoel van ‘kom maar op’. Van ‘we zijn niet bang’.

Ja, natuurlijk is Feyenoord normaal gesproken sterker. En ja, soms wordt Sparta genadeloos op zijn nummer gezet door de grootste club van de stad. In Spangen schieten ze nóg geregeld wakker van de 0-7 in de meest recentelijk editie.

En toch is het niet zomaar gezegd dat Feyenoord vandaah wint van Sparta. Al was het maar omdat aanvoerder Adil Auassar en zijn gevolg zich aan nogal wat statistieken kunnen vasthouden. Aan het feit dat Henk Fraser als coach nog nooit verloor van Dick Advocaat bijvoorbeeld. Of aan de eerdere 1-1 van dit seizoen in De Kuip, een duel dat de Spangenaren in de slotfase zo maar hadden kunnen winnen als Deroy Duarte wat koelbloediger was geweest.

En dan is er natuurlijk nog het Pogba-effect dat altijd op de loer ligt tijdens de stadsderby. Best kans dat Reda Kharchouch, de Sparta-spits met een Ajax-seizoenkaart, er vanmiddag opeens opstaat. Of dat Tommy Beugelsdijk een bal prompt verkeerd voor zijn voet krijgt en zo doelman Nick Marsman het nakijken geeft.

Het kán, dat heeft het verleden wel bewezen. Feyenoord is gewaarschuwd.