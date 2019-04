Waarom ‘Frenkie’ Oranje is en Nico Schulz symbool staat voor Duitsland

Stefan Kuntz had het op de tribune in Eindhoven allemaal eens goed bekeken. Nu deelde de bondscoach van Duitsland onder 21 jaar zijn indrukken van PSV - PEC Zwolle met de rest van het gezelschap in Zeist. Het leek, vond Kuntz, of PSV geen respect had voor PEC. In die zin dat ze voetbalden met het idee: het komt wel goed tegen deze tegenstander. We spelen de bal rond, we schuiven wat, er komt straks een corner en dan wordt het verschil toch wel gemaakt.