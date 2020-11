Waarom Guus Hiddink (74) deze dagen zo vaak aan Leo Beenhakker denkt

Devyne Rensch winnaar van de ‘Abdelhak Nouri Trofee’

19 november Devyne Rensch is uitgeroepen tot het grootste talent van de jeugdopleiding van Ajax van het seizoen 2019/2020. De verdediger is daarmee de opvolger van Naci Ünüvar. Rensch nam de trofee woensdagmiddag op Sportcomplex De Toekomst in ontvangst.