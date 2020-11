Waarom het oefenduel met de VS voor Lieke Martens wel én niet een kans op wraak is

Door Daniël Dwarswaard



Laatst werd Lieke Martens (27) uitgenodigd door de Nederlandse enclave bij haar club FC Barcelona. Een etentje op afstand met onder anderen Ronald Koeman en Frenkie de Jong. Het ging over van alles. Over voetbal, over corona, over het leven. Er is inderdaad genoeg te bespreken bij de topclub die in brand staat. Slechte prestaties, financiële problemen, wereldster Lionel Messi die tegenwoordig sjokkend over het veld loopt.



Bij de vrouwentak van de Catalaanse club merkt Martens weinig van de onrust. Zij won met haar ploeg voorlopig 'gewoon' alle duels in de Spaanse competitie. In de Champions League wacht nu PSV. ,,Ik vind het vooral vervelend voor Koeman en Frenkie”, zegt ze over de mannenafdeling. ,,Het is zonde dat zo'n grote club het zo zwaar heeft. Je leest die slechte berichten liever over een andere club. Of ik me zorgen maak over de vrouwentak vanwege de financiële problemen? Dat is voor mij lastig te zeggen. Maar wij hebben bijvoorbeeld wel een aparte sponsor.”