Waarom het ontslag van Arne Slot bij AZ totaal geen verrassing is

Door Nik Kok



In de ogen van AZ is de aanstaande overstap van de hoofdtrainer naar Feyenoord er een die vergelijkbaar is met die van Ajax naar Feyenoord. Want AZ stelt zich al langer op het standpunt dat er in Nederland niet meer van een topdrie, maar van een topvier gesproken moet worden, mét de Alkmaarders erbij dus. En een trainer stapt middenin het seizoen, met alle topwedstrijden in de eredivisie nog voor de boeg, niet zomaar over naar een concurrent.



Dagelijks gaat het bij AZ - waar de lijnen kort zijn - over interessante transferopties en de beste manieren om spelers beter te maken. Het zijn bedrijfsgeheimen waarmee AZ de afgelopen jaren de stap naar de top heeft gemaakt en waarbij de beleidsbepalers de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord niet meer konden vertrouwen.