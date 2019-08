Waarom is Schwaab zo populair bij PSV?

Kan Ajax klus-PAOK in Johan Cruijff Arena klaren?

8:06 Ajax hoopt vanavond via PAOK de play-offs te bereiken van de voorronde van de Champions League. In de Johan Cruijff Arena verdedigen de Amsterdammers de 2-2 van vorige week in Griekenland. Als Ajax vanavond de derde voorronde overleeft wacht in de play-offs de winnaar van APOEL Nicosia (Cyprus) en Qarabag (Azerbeidzjan). Mis vanaf 19.00 uur niets in ons liveblog.