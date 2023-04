Waarom Joël Drommel in de bekerfinale op doel staat bij PSV: ‘Heeft allemaal met ritme te maken’

Met video Toeristen in Nijmegen weten niet wat ze zien: ‘Kijken Nederlan­ders voetbal in de kerk?’

,,Ik weet niet wat ik zie. Kijken Nederlanders voetbal in een kerk?” De 78-jarige Megan Fite uit de Amerikaanse staat Florida is verbaasd, als ze dinsdag de Stevenskerk in loopt. Daar zijn op dat moment honderden NEC-supporters, die op groot scherm de hervatting van het duel tegen Groningen zien.